محاضرة نظرية للزمالك قبل انطلاق التدريب...

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جدة - عمرو شويل محاضرة نظرية للزمالك



ألقى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي المقام حاليا بملعب النادي استعدادا لنهائي الكأس أمام بيراميدز الأحد المقبل .

وأحضر المدرب سبورة وقام بشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين.

وأكد المدرب على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة .

الزمالك يسابق الزمن للحاق حازم امام بنهائى الكأس

كثف نادى الزمالك من إعداد ظهيره الأيمن حازم إمام للحاق بمباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز والمقرر اقامتها الأحد المقبل.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة.

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، وسط أنباء عن حضور جماهيرى كبير مرتقب حال موافقة الأمن على التواجد.

تأهيل حازم إمام لمباراة الزمالك وبيراميدز

أدى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول بالنادي حصة تأهيلية خاصة بالجمانيزيوم وذلك على هامش المران المقام حاليا استعدادا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل .

ويأتي ذلك وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة، حيث قرر المدرب اكتفائه بهذه الفقرة وعدم آداء التدريبات الجماعيه اليوم.