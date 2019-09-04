شكرا لقرائتكم إصابة الـ"50/50" تحرم بيراميدز من عقله أمام الزمالك فى نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعانى عبد الله السعيد من إصابة فى عضلة السمانة، وهاو ما يهدده بعدم المشاركة فى نهائى كأس مصر امام فريق الزمالك .

وأكد مصدر داخل نادى بيراميدز لـ "الخليج 365"، أن السعيد خضع لفحص طبى من قبل طبيب الفريق، و ظهر الفحص أن نسبة مشاركة اللاعب 50/50، وهذا يهدد هجوم بيراميدز امام الزمالك بنهائى كأس مصر .

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وكان السعيد قد اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة قبل مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، حيث غاب عن المباراة.

وكان الجهاز الفنى حرص على مشاركة اللاعب فى الشوط الثانى أمام بتورجت بنصف نهائى كأس مصر ولكن عانى اللاعب من الإصابة .

يلتقى نادى الزمالك بقيادة الصربى ميلوتان سردفيتش ميتشو، نظيرة بيراميدز فى نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالى، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيرى على ضوء الموافقات الأمنية.