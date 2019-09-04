شكرا لقرائتكم مدرب حراس مرمى الأهلى يحدد وحدات متخصصة لرباعى الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهدت التدريبات مشاركة الحراس شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، وأحمد طارق سليمان، حيث خضع الرباعي لتدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، وحرص مدرب حراس المرمى على إيقاف الوحدات التدريبية أكثر من مرة لتوجيه الحراس، وإسداء بعض التعليمات الفنية.
واستكمل رامي ربيعة مدافع الفريق برنامجه التأهيلي، ويعاني ربيعة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض له في مباراة الأهلي أمام إطلع بره بطل جنوب السودان، وأدى ربيعة جلسة داخل صالة الجيمانزيوم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافى من الإصابة، ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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