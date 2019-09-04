رامى ربيعة يستكمل برنامجَه العلاجى...

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وأدّى «ربيعة» جلسة علاج طبيعي، وبعض الفقرات التأهيلية داخل «الجيم»؛ ضمن البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة ولتجهيزه للمشاركة الجماعية.
ويعاني «ربيعة» من شدٍ في العضلة الخلفية، تعرّض له خلال مباراة الأهلي و«اطلع بره» بطل جنوب السودان، التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، ولم يستطع استكمال المباراة، وتم استبداله.
ويسعى الجهاز الطبي إلى تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية؛ وفقًا لرؤية رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة كانو سبورت، وأدى الفريق مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وخططي. وأجرى رينيه فايلر، المدير الفني، تقسيمة بطـول الملعب بمشاركة حارسيْن، إلى جانب بعض الفقرات الخططية، وحرص قبل المران على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الجوانب الفنية.
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