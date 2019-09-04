شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حيلة الزمالك للتلغب على عدد الأجانب الزائد.. كله بالقانون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضم فريق الزمالك فى الوقت الحالى، عدد كبير من اللاعبين الأجانب، يفوق العدد المسموح به، ورغم كثرة هؤلاء اللاعبين إلا أن مسئولو القلعة البيضاء لجأو لحيلة من أجل التغلب على تلك الأزمة.

الزمالك يضم فى قائمته حاليًا كلاً من التونسيان فرجانى ساسى وحمدى النقاز، والمغاربة الثلاثة خالد بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى، وهو العدد الذى يسمح به اتحاد الكرة لكل فريق، بالإضافة إلى قيد لاعبان اضافيين يتم إعارتهما لأى نادٍ أخر.

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ويمتلك الزمالك بجانب الخمسة لاعبين الأجانب الأساسييون فى الفريق، كلاً من المغربى حميد أحداد، والكونغولى كابونجو كاسونجو، والايفوارى رزاق سيسيه، والنيجيرى معروف يوسف، وأصبحت الإدارة مجبرة على قيد اثنان فقط والاستغناء عن الاثنان الأخرون وفقًا للوائح اتحاد الكرة.

ولجأ مسئولو الزمالك لحيلة العقد الثلاثى مع حميد أحداد المعار لفريق الرجاء البيضاوى المغربى، وكاسونجو المعار لصفوف الوداد المغربى، وذللك عن طريق توقيعهم لهذه الفرق لمدة موسم واحد، بينما قام الثنائى بالتوقيع للزمالك عقد جديد يتم تفعيله من الموسم بعد المقبل، بحيث يعودا إلى الزمالك بمجرد انتهاء الموسم القادم.

كما استقر الزمالك على قيد الثنائى رزاق سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، ومعروف يوسف الذى سيتم تحديد وجهته بالإعارة إلى أحد الأندية التى طلبت الحصول على خدماته على رأسها المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب.