شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته على ملعب استاد الإسكندرية استعدادا لنهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو نادي الزمالك بحجز ملعب استاد الإسكندرية لخوض المران الرئيسي و الاخير يوم 7 سبتمبر قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر المقرر لها 8 من نفس الشهر.

يواجه الزمالك فريق بيراميدز فى نهائى كأس مصر للموسم المنقضى 2018 / 2019 .

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أكد شريف سعد مدير استاد الإسكندرية انه تلقى خطاب من نادي الزمالك لحجز الملعب لخوض تدريب رئيسي قبل اللقاء بيوم ، بينما لم يتم ذلك من قبل نادي بيراميدز.

لم يعلن مسئولو اتحاد الكرة بشكل نهائى حتى الآن عن الملعب الرسمي الذى سيستضيف مباراة الزمالك و بيراميدز فى نهائى كأس مصر و اكتفي بتحديد اليوم فقط.