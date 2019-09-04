شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته على ملعب استاد الإسكندرية استعدادا لنهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يواجه الزمالك فريق بيراميدز فى نهائى كأس مصر للموسم المنقضى 2018 / 2019 .
أكد شريف سعد مدير استاد الإسكندرية انه تلقى خطاب من نادي الزمالك لحجز الملعب لخوض تدريب رئيسي قبل اللقاء بيوم ، بينما لم يتم ذلك من قبل نادي بيراميدز.
لم يعلن مسئولو اتحاد الكرة بشكل نهائى حتى الآن عن الملعب الرسمي الذى سيستضيف مباراة الزمالك و بيراميدز فى نهائى كأس مصر و اكتفي بتحديد اليوم فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته على ملعب استاد الإسكندرية استعدادا لنهائى كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.