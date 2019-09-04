شكرا لقرائتكم مدير الكرة في النصر الكويتي: مفاوضات الجاسم بدأت منذ شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف فيصل العدواني، مدير كرة القدم في نادي النصر الكويتي، أن المفاوضات مع تيسير الجاسم بدأت منذ شهر، مضيفا بأن الاتفاق بات رسمياً يوم الثلاثاء.

وأعلن النصر الكويتي يوم الخميس تعاقده مع تيسير الجاسم، بعد أن قضى نصف الموسم الماضي مع الوحدة والآخر مع فريقه السابق أهلي جدة.

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وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال فيصل العدواني: المفاوضات بدأت مع تيسير الجاسم قبل شهر، وكان عدد الأجانب حينها مكتملا في النادي، ولكن أحد المحترفين البرازيليين، فرانشيسكو، لم يكن قدر الطموح لنقوم بعدها بالتوقيع مع الجاسم بشكل رسمي يوم الأربعاء".

وأضاف العدواني أن عقد تيسير الجاسم سيكون لمدة عام واحد، على أن تكون هناك مفاوضات أخرى في حال رغب الطرفان في ذلك لاحقاً.

ولعب الجاسم في الأهلي منذ 2004، وحقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس الملك 3 مرات وكأس ولي العهد بالإضافة إلى البطولة الخليجية للأندية وكأس السوبر.