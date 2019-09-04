شكرا لقرائتكم حمد الصنيع رئيساً تنفيذياً لاتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة قراراً بتعيين حمد الصنيع رئيساً تنفيذياً للنادي خلفاً لإبراهيم بخيت الذي تولى المسؤولية في يوليو الماضي. وعمل الصنيع اللاعب السابق في اتحاد جدة كمدير لكرة القدم في اتحاد جدة مطلع الألفية الحالية وحتى منتصفها، وعاد في أواخر 2017 ليرأس النادي بالتكليف. وفي الموسم الماضي، تولى الصنيع مسؤولية نائب الرئيس في مجلس إدارة اتحاد جدة بعد تكليف لؤي ناظر واستمر حتى نهاية الموسم عندما تم تزكية أنمار الحائلي رئيساً للنادي 4 سنوات مقبلة.

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