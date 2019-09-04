شكرا لقرائتكم ألمانيا "مكتملة الصفوف" تستعد للثأر من هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتملت صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم "مانشافت" بوجود 22 لاعبا في معسكر الفريق قبل تدريباته يوم الأربعاء استعدادا للمباراة المرتقبة امام نظيره الهولندي يوم الجمعة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة "يورو 2020".

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الهولندي ضمن فعاليات المجموعة الثالثة في التصفيات ثم يحل ضيفا على منتخب أيرلندا الشمالية يوم الاثنين المقبل وقد تحسم المباراتان تأهل الفريق للنهائيات حال الفوز فيهما وجاءت باقي نتائج المجموعة لصالحه.

وقال ماركو رويس مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن المباراة أمام المنتخب الهولندي: "إنها مواجهة ضخمة... هدفنا هو تقديم أداء جيد وتنفيذ خطة المدرب، ما من شيء أفضل من إنهاء المباراة فائزا".

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وكان المنتخب الألماني فاز 3 - 2 على نظيره الهولندي في عقر داره بالعاصمة الهولندية أمستردام في جولة سابقة بنفس التصفيات لتصبح مباراة الفريقين يوم الجمعة بمثابة فرصة للثأر بالنسبة للمنتخب الهولندي.

وكان الفريقان التقيا العام الماضي أيضا في دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا وفاز المنتخب الهولندي 3 - صفر على ملعبه ذهابا ثم تعادلا 2 - 2 في ألمانيا إيابا ليصل المنتخب الهولندي إلى نهائيات البطولة التي أقيمت في منتصف العام الحالي.

وقال نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني: نتطلع إلى المباراة على هذا الملعب الرائع في مدينة هامبورغ ونأمل في تحقيق انتصارنا الرابع على التوالي في التصفيات ، ولكننا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة.