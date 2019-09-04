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صدمة كبرى لجماهير برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

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قال ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لوسائل إعلام فرنسية صباح اليوم، أن لايرغب في رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضح الخليفي "حلمي أن أجعل نيمار يركض في الملعب وحيدا حتى ينتهي عقده"، وذلك في إشارة إلى عدم وجود أي نية لدى النادي الباريسي للتنازل عن خدمات نيمار في الوقت الحالي على الإطلاق.

وكان فريقي برشلونة وريال مدريد يسعيان للتعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن الفريق.

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