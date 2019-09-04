الان تتابع هشام الكثيري يوضح موقف الهلال من البرازيلي “جابرييل” و السوري “خربين” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم ال صالح - الخليج 365
تحدث مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال هشام الكثيري عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول موضوع شكوى نادي كورينثيانز البرازيلي من نادي الهلال بشأن اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو وعن الاتحاد السوري لكرة القدم واللاعب السوري عمر خربين.
و قال الكثيري: ”إشارة إلى ما يتردد إعلاميًا بشأن شكوى على الهلال من نادي كورينثيانز البرازيلي بخصوص اللاعب غابرييل فرانكو، أوضّح أنّ موقف الهلال سليم قانونيًا والنادي غير ملزم بدفع أي مبلغ، والعقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب”.
وأضاف: “إدارة النادي في مسار مفاوضاتها مع اللاعب اتخذت خطوتين، منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد، وأمّنت تذاكر طيران للاعب بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض.. لكن اللاعب تخلف عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه”.
وعن اللاعب السوري عمر خريبين قال: “بخصوص موضوع المحترف السوري عمر خربين، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلاّ أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودًا استدعت اعتذاره خطيًّا وهاتفيًا عن مشاركة منتخب بلاده؛ وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في ألمانيا وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين”.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام الكثيري يوضح موقف الهلال من البرازيلي “جابرييل” و السوري “خربين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.