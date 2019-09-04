الامارات | الوصول للتشكيلة الأساسية هدف كاميلي من مواجهة الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصول للتشكيلة الأساسية هدف كاميلي من مواجهة الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب خورفكان البرازيلي باولو كاميلي عن هدفه من المباراة التي ستجمعه بفريق الظفرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي مساء الجمعة القادمة، وهو اللعب بالتشكيلة الاساسية التي ستدشن منافسات دوري الخليج العربي.

وقال كاميلي في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عصر اليوم: تنتظرنا مباراة هامة مع الظفرة، وسنلعب بتشكيلة قريبة جدا من التشكيلة التي لعب بها مع النصر المباراة في الجولة السابقة، مؤكدا انه يتطلع الى خوض المباراة دون اللجوء الى اجراء تغييرات كبيرة على العناصر التي سيلعب بها المباراة ومؤكدا انها ستساعد اللاعبين على التناغم والانسجام للوصول للتشكيلة الأساسية.

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ومنوها الى ان هذه تعد تحضيرا للدوري مبينا ان ذلك لا يمنع من التفكير في الفوز للتأهل للمرحلة القادمة من كأس الخليج العربي.

واكمل: الأداء الهجومي سيتطور ويتحسن مع المباريات وثقتي عالية بقدرات اللاعبين الهجومية و بالقدرة على تنفيذ التعليمات والوصول بالفريق الى اعلى مستوى، للحد من شجة تسجيل الاهداف.

وكشف كاميلو عن إصابة لاعب الارتكاز علي حسين لذلك سيغيب عن المشاركة في المباراة وانه سيدفع باللاعب المناسب البديل.