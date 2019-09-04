شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة مُوجعة لريال مدريد بسبب الأجندة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق ريال مدريد الإسبانى ضربة موجعة، بعد أن وجد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، نفسه أمام مأزق بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات خلال الفترة الحالية. وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن اللقاءات الودية الدولية التى ستجرى نهاية الأسبوع الجارى، تركت أمام زيدان تشكيلة تضم 12 لاعبا فقط، من بينهم 5 مصابين. وسيخوض النادى الملكى، يوم 14 سبتمبر، مباراة أمام ليفانتى ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدورى الإسبانى.

وتابعت الصحيفة أن المدير الفنى الفرنسى سوف يفتقد لخدمات 14 لاعبًا سيشاركون مع منتخبات بلدانهم فى المباريات الدولية، مضيفة أن القائمة المتبقية أمام زيدان تضم 5 مصابين، مما يعنى أن الريال يمكنه حاليا الاعتماد فقط على 7 لاعبين، هم ألفارو أودريوزولا وناتشو ومارسيلو وفيرلاند ميندى وكريم بنزيمة وماريانو ولوكاس فاسكيز.

Advertisements

ويسعى زيدان إلى تعويض التعادل الإيجابى أمام بلد الوليد وفياريال فى الجولتين الماضيتين وتحقيق الفوز أمام ليفانتى من أجل عودة الثقة مرة أخرى للاعبين.

من جهة أخرى، أعلن ريال مدريد الإسبانى، فى اللحظات الأخيرة لباب الانتقالات الصيفية، انتقال حارسه الكوستاريكى كيلور نافاس إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى، فى صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الحارس الفرنسى ألفونس أريولا إلى الفريق الملكى.

وانضم الحارس الكوستاريكى رسميًا إلى باريس سان جيرمان بشكل نهائى لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2023، حيث كان نافاس انتقل إلى ريال مدريد عام 2014 قادمًا من ليفانتى الإسبانى، وتُوج مع الفريق الملكى بـ12 لقبًا خلال خمسة مواسم قضاها بين أسوار «سانتياجو برنابيو». ولم يكشف الناديان عن القيمة المادية لصفقة نافاس، إلا أن تقارير إسبانية كشفت أنها كلفت خزائن النادى الفرنسى ما يقرب من 15 مليون يورو.

من جانبه، انضم أريولا، حارس باريس سان جيرمان، إلى الريال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى يونيو 2020، دون وجود بند يمنح الميرنجى أحقية الشراء بعد نهاية الموسم. ومن المقرر أن يكون صاحب الـ26 عامًا، المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2014، بديلا للحارس البلجيكى تيبو كورتوا الذى يحرس مرمى الفريق الملكى بشكل أساسى، ويرتبط أريولا بعقد مع النادى الباريسى حتى 2023، وتوج مع فريقه بـ11 لقبا خلال السنوات الأخيرة.