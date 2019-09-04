- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع عبدالمنصف حارس الزمالك 5 سنوات (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن حصول الدراويش على توقيع محمود عبدالمنصف، حارس الأبيض لمدة 5 سنوات قادمة.
صاحب الـ22 عاما لم يتم قيده في قائمة الزمالك للموسم الجديد، في ظل وجود محمود جنش والتعاقد مع 3 حراس جدد لينتقل لصفوف الإسماعيلي بعد موافقة سعفان الصغير، مدرب حراس الدراويش وإشادة جميع المدربين في الأبيض بالإمكانيات التي يتمتع بها.
عبدالمنصف يعتبر اللاعب السادس الذي ينتقل من الزمالك للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد أحمد مدبولى ومحمود دونجا وخليل نيمار ومحمد مخلوف، بالإضافة الصاعد محمد كماتشز الذي وقع مساء أمس أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يتعاقد مع عبدالمنصف حارس الزمالك 5 سنوات (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.