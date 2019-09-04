شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع عبدالمنصف حارس الزمالك 5 سنوات (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن حصول الدراويش على توقيع محمود عبدالمنصف، حارس الأبيض لمدة 5 سنوات قادمة.

صاحب الـ22 عاما لم يتم قيده في قائمة الزمالك للموسم الجديد، في ظل وجود محمود جنش والتعاقد مع 3 حراس جدد لينتقل لصفوف الإسماعيلي بعد موافقة سعفان الصغير، مدرب حراس الدراويش وإشادة جميع المدربين في الأبيض بالإمكانيات التي يتمتع بها.

عبد المنصف

عبدالمنصف يعتبر اللاعب السادس الذي ينتقل من الزمالك للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد أحمد مدبولى ومحمود دونجا وخليل نيمار ومحمد مخلوف، بالإضافة الصاعد محمد كماتشز الذي وقع مساء أمس أيضاً.