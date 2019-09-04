شكرا لقرائتكم خبر عن دموع «نيمار» وخيبة أمل «ميسى» تنهى مسلسل الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هيمن مستقبل نيمار دا سيلفا على فترة الانتقالات الصيفية، فنجم باريس سان جيرمان الأول كان يرغب فى الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، والعودة إلى فريقه السابق برشلونة.

بيد أن تمسك باريس سان جيرمان بالحصول على مبلغ مالى كبير، عقد مهمة برشلونة فى حسم صفقة نيمار دا سيلفا، الذى كان يأمل فى العودة إلى ناديه السابق، واللعب مجدداً بجوار نجم «البلوجرانا» الأول ليونيل ميسى.

وأشار برنامج «El Chiringuito» إلى أن ليونيل ميسى، يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد فشل التعاقد مع نيمار دا سيلفا فى فترة الانتقالات الصيفية، مضيفاً أن النجم الأرجنتينى لا يلوم إدارة النادى الكتالونى على ذلك. وأوضح البرنامج الإسبانى الشهير أن ليونيل ميسى كان يدرك صعوبة مهمة إدارة «البلوجرانا» فى الظفر مجدداً بخدمات نيمار دا سيلفا، وأشار إلى أن صاحب القدم اليسرى الساحرة كان يتابع فى آخر أسبوعين كل تطورات صفقة نيمار دا سيلفا.

ولفت نفس المصدر إلى أن ليونيل ميسى، لا يُحمل بالمرة رئيس النادى جوسيب ماريا بارتوميو مسؤولية فشل صفقة نيمار دا سيلفا، مضيفا أن النادى الكتالونى سيحاول مجدداً حسم صفقة النجم البرازيلى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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فى المقابل، أكد رئيس باريس سان جيرمان، أن نيمار لن يرحل عن الفريق إلا فى حال حصول النادى الباريسى على مبلغ 300 مليون يورو. وأضاف فى تصريحات نقلتها صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن نيمار يرغب فى الرحيل لكن الأمر ليس سهلاً.

فيما كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تضحية كان البرازيلى نيمار دا سيلفا ينوى تقديمها، من أجل العودة إلى برشلونة هذا الموسم، ووفقًا للصحيفة، فإن برشلونة لم يوافق على طلب سان جيرمان الأخير للسماح برحيل نيمار، وهو الحصول على 150 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة كلير توديبو (8 ملايين) وإيفان راكيتيتش (50 مليونًا) وإعارة عثمان ديمبلى.

وأوضحت «موندو ديبورتيفو» أنه قبل إعلان برشلونة إنهاء المفاوضات مع سان جيرمان بشكل نهائى، فإن نيمار كان مستعدًا لتقديم 20 مليون يورو من أمواله الخاصة، لإقناع النادى الفرنسى بإعادته إلى «كامب نو»، وذكرت أن سان جيرمان لم يهتم بعرض اللاعب البرازيلى وكان يريد من برشلونة أن يدفع «أموالًا جنونية». وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «باقيان»، ، «انتهى سوق الانتقالات ببقاء نيمار مع باريس سان جيرمان، وراكيتيتش فى برشلونة، برشلونة أنفق 239 مليون يورو، بالإضافة إلى 32 مليون متغيرات على 4 صفقات وتخلص من 8 لاعبين».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت» جاء عنوان: «غارق»، وأضافت: «نيمار حزين جدًا وغاضب بشدة من إدارة باريس سان جيرمان لعدم تركه يرحل إلى برشلونة، نيمار يُفكر فقط فى العودة إلى كامب نو الصيف المقبل، أو حتى فى الشتاء القادم».

وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن ردة فعل نيمار، بعد فشل مفاوضات عودته إلى برشلونة، ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن أحد مسؤولى برشلونة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نيمار، لإبلاغه بفشل الصفقة، وأشارت إلى أن نيمار شعر بالحزن ثم بدأ يبكى، بسبب عدم قدرته على مغادرة سان جيرمان فى الموسم الحالى.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلى أصيب بمزيج من الإحباط والغضب، لأنه كان يعتقد أن النادى الفرنسى سيوافق على رحيله فى نهاية الميركاتو، ووفقًا للكثير من التقارير، فإن نيمار لم يتخلَّ عن حلم اللعب مجددًا بجوار الأرجنتينى ليونيل ميسى، ولذلك قرر تأجيل عودته إلى «كامب نو» حتى الصيف المقبل.