شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تستهدف 24 أكاديمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسعى هيئة الرياضة لصناعة جيل رياضي ذهبي جديد للفئات السنية من عمر 6 - 11، للأعمار من مواليد عام 2007 وحتى عام 2012 بإطلاق أكاديمية في جميع الرياضات الجماعية والفردية «بنين وبنات» بدءاً بكرة القدم، وذلك في مدينة الرياض وفي معهد أعداد القادة، كمرحلة أولى ضمن الخطة التي وضعت لاستهداف 24 مدينة حول المملكة للفترة القادمة، تحت إشراف خبراء ومدربين عالميين مع الالتزام بتوظيف الكفاءات الوطنية من المدربات والمدربين السعوديين في جميع الألعاب، وذلك تحقيقا لرؤية الهيئة العامة للرياضة المتضمنة في جزئياتها تأهيل نشء موهوب يستطيع المنافسة في المحافل القارية والدولية.

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ويهدف البرنامج لاكتشاف واستقطاب المواهب عن طريق المدارس ومُعلمي التربية البدنية ومن خلال تجارب الأداء المنعقدة طوال العام، وسيخوض الملتحقون بالأكاديمية بطولات ومشاركات إقليمية وعالمية تسهم في اكتساب الخبرة والمهارات الاحترافية اللازمة. وتقرر أن تكون الانطلاقة برياضة كرة القدم في شهر سبتمبر الجاري بمدينة الرياض، وكرة السلة في أكتوبر القادم بالمدينة المنورة، وكذلك كرة اليد في شهر أكتوبر من السنة الحالية في المنطقة الشرقية، وسيُعلن المعهد عن تفاصيل مقر الأكاديمية الأولى في الرياض، وآلية التسجيل، ومواعيد انطلاق بقية الألعاب خلال الفترة الزمنية القادمة بعد إكمال جميع الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن الأكاديميات الرياضية وضعت لتأهيل وتطوير الفئات السنية الواعدة، التي تعـد اللبنة الأساسية في التكوين الرياضي الصحيح، ومساحة مميزة لتطوير الكفاءات التدريبية الوطنية، إضافة إلى كونها الرافد الأهم للمنتخبات والأندية الرياضية في المستقبل، حيث تحظى الأكاديميات الرياضية بدعم من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأتي ضمن خطط التطوير الرياضي والتي يعمل عليها المعهد خلال الفترة القادمة.

وقال: نستهدف 24 مدينة في المملكة بحثا عن أفضل المواهب والكفاءات للنهوض بالرياضة السعودية في مختلف مجالاتها، وستوفر الأكاديميات العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين في التخصصات الرياضية الإدارية منها والفنية.