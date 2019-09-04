شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تكشف تفاصيل «نزال الدرعية التاريخي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنه سيتم الإعلان قريباً عن البرنامج الكامل لـ«موسم الدرعية» الذي يندرج «نزال الدرعية التاريخي» ضمن فعالياته.

وأضاف: «نحن على ثقة أن ما تم تحضيره للموسم سينال إعجاب الجميع، وسيحفزهم على الحضور ومشاركتنا هذه اللحظات الجميلة والفريدة في السعودية».

Advertisements

وأشار الأمير عبدالعزيز بن تركي، خلال مؤتمر الكشف عن تفاصيل «نزال الدرعية التاريخي»، إلى أن الرياضة هي وسيلة تواصل مع العالم أجمع، ورسالة محبّة من المملكة للعالم، وخطوة أخرى في سبيل توجّه السعودية لاستقبال العالم في أرضها الخيّرة.

وتابع رئيس مجلس الإدارة: «نريد أن يفخر كل مواطن سعودي بهذه الفعاليات، وأن يفخر بالرؤية الطموحة للمملكة، وبالجهود التي تقوم بها الهيئات المختلفة ومن ضمنها الهيئة العامة للرياضة».

من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، إلى أن الدرعية هي أرض الملوك والأبطال، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «ماتش روم» ايدي هيرن: «نحن سعداء جداً باختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة النزال التاريخي الذي يعتبر من أهم أحداث عصرنا هذا».