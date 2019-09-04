شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الهجن» يُحذِّر من ١٨٣ مادة محظورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

حذَّرت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، من ١٨٣ مادة منشطات محظوره في السباقات، ودعت المُلاك للالتزام بالأنظمة واللوائح، وتجنيب هجنهم هذه المواد حتى لايقعوا تحت طائلة العقوبات، ومنها الاستبعاد من المسابقة.

وجاء من بين هذه المنشطات ما هو مدرّر للبول، وأخرى جالبة للنوم، ومنها التي تقلل السكّر في الدم، وكذلك التركيز.

وأوضحت اللجنة أن تطبيق نظام الفحص المخبري للكشف عن المنشطات، يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٥ الخاص بالموافقه على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية، حيث يتم الكشف من قِبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وهي جهة محايدة غير تابعة للاتحاد السعودي للهجن.

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ويأتي ذلك مع قرب انطلاقة الأشواط الختامية يوم (الجمعة) القادم، والتي تستمر حتى السبت 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية، أن المنافسات تستمر لمدة 7 أيام متواصلة على فترتين، صباحية تبدأ عند الساعة السادسة صباحاً، وفترة مسائية من الساعة (3:30) عصراً، مشيرةً إلى أن الأشواط الختامية تتضمن تنفيذ 173 شوطاً «بكار ـ قعدان» مخصصة لفئات (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول)، وتشمل 20 شوطاً للرموز.

وشهدت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن مشاركة 8 دول عربيه وصديقة، منها جمهورية فرنسا، للمنافسة على جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وهداياً عينية، تنافس عليها ملاك الهجن المحلية والدولية في 439 شوطاً.