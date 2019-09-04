شكرا لقرائتكم الأهلى يطلب تأجيل السوبر المصرى ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب النادى الأهلى رسميا، من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباراة السوبر المصرى 48 ساعة على الأقل ليقام يوم 21 سبتمبر.
وأكد الأهلى فى مطالبته الرسمية من مسئولى اتحاد الكرة منح لاعبيه الفرصة لإعداد لاعبيه للمباراة المرتقبة خاصة وأن الفريق سيعود من غينيا الاستوائية قبل بطولة السوبر بثلاثة أيام فقط ما يصعب بعدها خوض مواجهة قوية بحجم الزمالك.
ويرغب اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى فى إقامة مباراة السوبر المصرى يوم 19 الجارى إلا أن ظروف الطيران دفعته للموافقة على اقامة المباراة يوم 20 الا أن الأمر لم يرضى إدارة الأهلى التى ترغب فى الحصول على فترة كافية قبل خوض البطولة بعد مواجهة بطل غينيا الاستوائية.
ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراة بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت فى المباراة المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
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