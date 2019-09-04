شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لم نستقر على وديات المنتخب بسبب المدير الفنى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم البت فى العروض المقدمة لخوض وديات أمام المنتخب الاول، إلا عن طريق المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، والذى سيتم تعيينه خلال أيام، حيث ينافس الثنائى حسن شحاته و إيهاب جلال على هذا المنصب حتى الآن .

وتلقى اتحاد الكرة مؤخراً عدة عروض على رأسها ودية مع منتخب البرازيل تقام فى شهر أكتوبر بالإمارات.

تابع مسئولو الجبلاية أنه لن يتم الموافقة على عرض لمواجهة أى منتخب إلا عقب الإعلان عن المدير الفني والذى سيحسم ودية الفريق خوفاً من الإتفاق على خوض ودية قوية و التعرض لهزيمة كبيرة دون الاستعداد قد تؤثر على مسيرة الفريق.