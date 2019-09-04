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جدة - عمرو شويل سادت حالة من اللغط داخل الشارع الكروى المصرى خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حسام الزناتي بلجنة المسابقات التابعة للجبلاية.

حسام الزناتي ليس رئيس لجنة المسابقات

أكد قرار اتحاد الكرة تعيين حسام الزناتي بمنصب مدير لجنة المسابقات وهو المنصب الذى تولاه قبل سابق سيد بخيت الذى تم تعيينه مقرراً للجنة.

حسام الزناتي

وأوضح القرار أن حسام الزناتي بات موظفاً باتحاد الكرة وليس رئيس لجنة المسابقات كما يتخيل البعض وتشير إليه وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية.

حسام الزناتي - البيان الرسمى لقرار التعيين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات .

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كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مديرا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم ، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد.

وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد الإسكندرية مساء الأحد 8 – 9 – 2019، وسط أنباء عن حضور جماهيرى كبير مرتقب حال موافقة الأمن على التواجد.

ويسعى اتحاد الكرة خلال الساعات الحالية مع الجهات الأمنية الوصول الى اتفاق يقضى بإقامة المباراة بملعب استاد الإسكندرية بصفته أفضل الأماكن التى يمكن من خلالها تسويق المباراة خاصة وأن هناك جماهير عريضة بالمدينة لقضاء أجازة المصيف.