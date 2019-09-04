شكرا لقرائتكم حكم نهائى كأس مصر متوقف على خطاب رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وصول خطاب رسمي من أي من ناديي الزمالك وبيراميدز من أجل استقدام حكام أجانب لمباراتهما فى نهائى كأس مصر المقرر لها 8 سبتمبر الجاري .

Advertisements

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة أن اللائحة الخاصة بالموسم المنقضى للدوري وكأس مصر تنص على أحقية أي نادي فى استقدام حكام أجانب بشرط أن يتحمل النادي الطالب لاستقدام حكام بتكاليف الطاقم بأكمله وسداد مبلغ 25 ألف دولار لخزينة اتحاد الكرة على أن يتولى مسئولو الجبلاية و تحديداً لجنة الحكام فى استقدام الطاقم الأجنبي ، وأكد المصدر أن أحد الناديين طلب بشكل شفوي استقدام حكام أجانب لنهائى كأس مصر لكن اللجنة تنتظر وصول خطاب رسمي بذلك للبدأ فى خطوات استقدام أجانب موضحا أنه فى حالة عدم وصول خطاب رسمي من أي من الناديين فمن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم حكام مصري وذلك بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 .