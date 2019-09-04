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شكرا لقرائتكم حكم نهائى كأس مصر متوقف على خطاب رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف مصدر مسئول داخل اللجنة أن اللائحة الخاصة بالموسم المنقضى للدوري وكأس مصر تنص على أحقية أي نادي فى استقدام حكام أجانب بشرط أن يتحمل النادي الطالب لاستقدام حكام بتكاليف الطاقم بأكمله وسداد مبلغ 25 ألف دولار لخزينة اتحاد الكرة على أن يتولى مسئولو الجبلاية و تحديداً لجنة الحكام فى استقدام الطاقم الأجنبي ، وأكد المصدر أن أحد الناديين طلب بشكل شفوي استقدام حكام أجانب لنهائى كأس مصر لكن اللجنة تنتظر وصول خطاب رسمي بذلك للبدأ فى خطوات استقدام أجانب موضحا أنه فى حالة عدم وصول خطاب رسمي من أي من الناديين فمن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم حكام مصري وذلك بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد.
كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 .
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