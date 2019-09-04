شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يتعادل سلبياً مع لكوموتيف فى كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل السلبي على لقاء المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، مع فريق لكوموتيف الكرواتي، الودي، فى آخر مباراة للفريق بمعسكر كرواتيا الذي انطلق الأربعاء الماضي .

وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن المباره كانت قويه جداً واللاعبين كانوا على قدر المسئولية، مضيفا أن المعسكر كان ناجحا جدا على صعيد الروح والأداء وخلاص .

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ومن المقرر أن يعود المقاولون العرب صباح الجمعة، المقبل بعد اختتام المعسكر الخارجي الذي استمر 9 أيام .

وتعد هذه الودية الثالثة لذئاب الجبل بمعسكر كرواتيا حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزا كبيرا على أرجيتزا السلوفيني بأربعة أهداف دون رد، أحرزها محمد سالم هدفين، وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي ف.

وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي، والتي شهدت مشاركة طاهر محمد طاهر قبل عودته للقاهرة للانتظام في معسكر المنتخب الأوليمبي.