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الزمالك يستقر على قيد معروف يوسف فى قائمته بالموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك، قيد النيجيرى معروف يوسف، فى قائمة الفريق الأبيض بالموسم الجديد، تمهيدًا لإعارته لأحد أندية الدورى المصرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

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وتلقى معروف يوسف العديد من العروض من أندية داخل وخارج مصر، جاء أبرزها من المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب، والصفاقسى التونسى والشرطة العراقى.

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ويفضل الزمالك قيد معروف يوسف فى قائمة الفريق، على أن يتم بعد ذلك إعارته لأحد الأندية، ليظل اللاعب على قيد الفريق الأبيض، خاصة وإنه أظهر وفائه للزمالك برفضه الرحيل مجانا.

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