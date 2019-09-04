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شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على قيد معروف يوسف فى قائمته بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى معروف يوسف العديد من العروض من أندية داخل وخارج مصر، جاء أبرزها من المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب، والصفاقسى التونسى والشرطة العراقى.
ويفضل الزمالك قيد معروف يوسف فى قائمة الفريق، على أن يتم بعد ذلك إعارته لأحد الأندية، ليظل اللاعب على قيد الفريق الأبيض، خاصة وإنه أظهر وفائه للزمالك برفضه الرحيل مجانا.
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