شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يفوز على أسوان وديا استعدادا للموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق طلائع الجيش، علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ستاد المصانع الحربية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، وسجل هدفي الطلائع حسام باولو وأحمد داوودا . وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد. Advertisements وأقام طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الإماراتى وديًا وفاز عليه بثلاثية دون رد، ثم دخل معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الأنصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف و ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد . وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلاً المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفًا وتلقت شباكهم 39 .

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