شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفوز برباعية وديا على المعادى استعدادا للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الإسماعيلى فوزًا كبيرًا على نظيره المعادى أحد أندية المظاليم بأربعة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

محمد حمدى زكى الوافد الجديد سجل هدفين من جملة فنية مكررة مع أسامة إبراهيم بواقع هدف بالقدم وآخر من رأسية وأحرز أحمد مدبولى هدف من رأسية وسجل خليل نيمار الهدف الرابع بينما سجل المعادى هدف من ركلة جزاء.

ظهرت ملامح الجدية والاصرار على المدير الفنى الصربى ميودراج يسيتش الذى ظل واقفا على الخطوط لمنح اللاعبين التعليمات وتحفيزهم على التألق واصلاح الأخطاء.

وحرص المدرب الصربى على إشراك كافة عناصر الفريق من أجل الحكم على قدراتهم والوقوف على امكانياتهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من:-

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حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : إبراهيم ابو اليزيد ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، أسامة إبراهيم.

خط الوسط : محمد بيومى ، محمود دونجا ، وجيه عبدالحكيم، أحمد مدبولى.

خط الهجوم : محمد حمدى زكى ، محمد الشامى.

قبل أن يشارك فى الشوط الثانى كل من أحمد فتحى كاستيلو وعماد حمدى وحازم مرسى ومدحت فقوسة ومحمد هاشم ومصطفى فارس ومحمد الضرف وخليل نيمار ومحمد مخلوف ومحمد عمار وعبد الرحمن مجدى.