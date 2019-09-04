شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه المنيا وديا الجمعة استعدادا لمباراة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القم بالنادى الأهلى، نظيره المنيا ودياً بعد غد، الجمعة، وهى المواجهة الأولى التي سيخوضها رينيه فايلر المدير الفني الجديد مع الفريق الأحمر، والمقرر إقامتها على ملعب التتش بالجزيرة.

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وتأتى مواجهة المنيا استعداداً لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

فى الوقت الذي خصص فايلر فقرة فى مران اليوم للتدرّب على الكرات العرضية، وحرص فايلر على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ونقل بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها، وركز المدير الفني على التحرك والانتشار داخل منطقة الجزاء وكيفية الاستفادة من الكرات العرضية.