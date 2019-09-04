شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف دور مدرب الزمالك فى تحويل مسار معروف يوسف من المصرى للمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادى المقاولون العرب فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل نادى الزمالك فإن اللاعب النيجيرى معروف يوسف الذى يسعى النادى المصرى للحصول على خدماته، بات قريباً من نادى المقاولون العرب لرغبته فى التعامل مع علاء عبد الغنى مدرب الزمالك السابق، والمقاولون العرب الحالى.

وأوضح المصدر أن المقاولون العرب يعتمد فى المقام الأول على رغبة اللاعب فى اللعب لنادى المقاولون العرب فى مفاوضاته القائمة مع إدارة نادى الزمالك وذلك بعدما أقنع عبد الغنى اللاعب بضرورة التواجد بأحد أندية القاهرة.

ويسعى معروف يوسف نجم نادى الزمالك لتحديد مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما بات واضحاً عدم قدرة النادى على تسويقه خارجياً حتى لا يتم قيده محلياً ويأخذ مكان أى من اللاعبين المتواجدين بقائمة القلعة البيضاء المحلية.

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وينتظر مسئولو المقاولون العرب حسم نادى الزمالك أمر اللاعب وتحديداً مرتضى منصور الذى سيحسم هوية اللاعب ووجهته المقبلة خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد الإسكندرية مساء الأحد 8 – 9 – 2019، وسط أنباء عن حضور جماهيرى كبير مرتقب حال موافقة الأمن على التواجد.

ويسعى اتحاد الكرة خلال الساعات الحالية مع الجهات الأمنية الوصول الى اتفاق يقضى بإقامة المباراة بملعب استاد الإسكندرية بصفته أفضل الأماكن التى يمكن من خلالها تسويق المباراة خاصة وأن هناك جماهير عريضة بالمدينة لقضاء أجازة المصيف.