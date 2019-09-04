شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة طلب فايلر نقل تدريبات الأهلي من التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقلت العديد من التقارير الإعلامية والصحفية لخبر طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى نقل تدريبات الفريق من ملعب التتش لملعب أخر، وذلك بسبب سوء حالتهـ خاصة بعد قيادته تدريبات الفريق مرتين فقط منذ توليه المسئولية الفنية.

الخليج 365 تواصل مع مسئولي الأهلى لاستبيان حقيقة طلب المدرب السويسري بنقل تدريبات ناديه، والكشف عن الألية الموضوعة من الإدارة الحمراء لإصلاح أرضية الملعب التاريخي المتهالكة بعض الشيء.

مسئولو الأهلى أكدوا أن فايلر لم يطلب تغيير ملعب تدريب الفريق، مشددين فى الوقت ذاته أن إصلاح الأرضية يتم على مراحل خاصة وأن الأمر يحتاج لوقت طويل، نافياً مناقشة فكرة نقل التدريبات بسبب سوء أرضية ملعب النادي في مدينة نصر، وارتفاع تكلفة ايجار الملاعب التي تقام عليها مباريات الدوري العام.