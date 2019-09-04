شكرا لقرائتكم 19 مليون جنيه لتطوير مركز شباب "مسقط رأس" محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن البدء في أعمال تطوير مركز شباب نجريج بمحافظة الغربية مسقط رأس محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم وذلك بتكلفة تبلغ 18.6 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار).

وذكرت الوزارة في بيان رسمي يوم الأربعاء، أنه تم البدء في أعمال إنشاء ملعب قانوني معشوشب، ووحدة مدرجات وغرف خلع ملابس ومكاتب إدارية وتنسيق الموقع العام للمركز.

ومن المقرر إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيسي وتجهيزه وقاعات اجتماعات بحيث يكون جاهزا لاستقبال رواد المركز بعد انتهاء أعمال التطوير.