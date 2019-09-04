شكرا لقرائتكم النصر الكويتي يتعاقد مع تيسير الجاسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر الكويتي تعاقده مع تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي وأهلي جدة والوحدة السابق في صفقة انتقال حر.

ونشر المركز الإعلامي صور توقيع الجاسم (35 عاماً) والذي سيخوض التجربة الاحترافية الرابعة في مسيرته الرياضية.

ولعب الجاسم في صفوف أهلي جدة بين عامي 2004 وحتى 2019، وحقق معه عدة بطولات مثل كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك بالإضافة إلى لقب الدوري السعودي وكأس أندية الخليج وكأس السوبر السعودي.

وخاض الجاسم عدة تجارب بنظام الإعارة، كانت الأولى مع الغرافة القطري وقضى النصف الأول من الموسم الماضي معاراً إلى الوحدة قبل العودة إلى أهلي جدة.