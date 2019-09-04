شكرا لقرائتكم لابورت يخضع لعملية جراحية.. وتوقعات بغيابه عدة أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خضع الفرنسي إيمريك لابورت قلب دفاع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى بعد إصابته ضد برايتون السبت الماضي، وذلك بحسب ما أعلن فريقه يوم الأربعاء دون توضيح مدة غيابه.

وأشار النادي الإنجليزي: خضع إيمريك لابورت لجراحة في ركبته المتضررة في الغضروف والمفصل الجانبي خلال الفوز السبت على برايتون. وأجرى الجراحة الطبيب الشهير رامون كوغات في برشلونة ويتوقع أن تبعده عدة أشهر عن الملاعب.

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وكان لابورت في طريقه للانطلاق في مشواره الدولي مع منتخب فرنسا هذا الأسبوع، بعد موسم جيد أحرز خلاله لقب "بريمرليغ" تحت إشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وبحال تأخرت عودته إلى الملاعب، سيعاني دفاع سيتي الذي افتقد البلجيكي فنسان كومباني الراحل إلى أندرلخت البلجيكي. واضطر لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو لتعويض خروجه ضد برايتون في ظل إصابة قلب الدفاع الآخر جون ستونز.

وقال لابورت (25 عاما) في حسابه على "إنستغرام": بعد جراحتي الناجحة يوم الثلاثاء، أشكر الجميع على رسائل الدعم في الأيام القليلة الماضية... أنا حزين لعدم قدرتي على الانضمام إلى الزرق وتحقيق حلمي.