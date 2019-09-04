شكرا لقرائتكم قرار يوفنتوس يصدم إيمري تشان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب لاعب خط الوسط الألماني الدولي إيمري تشان عن ضيقه وغضبه إزاء استبعاده من قائمة فريقه يوفنتوس الإيطالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال تشان، قبل المشاركة يوم الأربعاء في تدريبات المنتخب الألماني (مانشافت) بمدينة هامبورغ: غيابي عن قائمة يوفنتوس في دوري الأبطال كان هذا أمرا صادما للغاية بالنسبة لي لانهم ناقشوا معي شيئا آخر في الأسبوع الماضي.

وأوضح تشان أن ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أبلغه بالقرار هذا الأسبوع من خلال اتصال هاتفي "دون إبداء أي سبب". وأضاف تشان /25 عاما/ : :هذا ما جعلني متحيرا وغاضبا.

وكانت تقارير رددت حتى مطلع هذا الأسبوع أن تشان في طريقه للرحيل عن يوفنتوس قبل علق باب الانتقالات في معظم الدوريات الكبيرة بأوروبا يوم الاثنين.

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وقال تشان: بالنسبة لي، كانت المشاركة في دوري الأبطال شرطا للبقاء مع الفريق. مشيرا إلى أن هذا السلوك من يوفنتوس تجاهه سيكون له "عواقب".

وأوقعت قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ، والتي أجريت يوم الخميس الماضي ، فريق يوفنتوس في المجموعة الرابعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

ويستعد المنتخب الألماني (مانشافت) حاليا لمباراتيه أمام منتخبي هولندا يوم الجمعة المقبل وأيرلندا الشمالية يوم الاثنين المقبل في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

واستدعى يواخيم لوف المدير الفني للماانشافت اللاعب تشان إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن الفريق لنحو عام.