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محمد صلاح يلتقي بمسئول برشلونة برشلونة في دبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

إلتقى إريك أبيدال المدير لنادي الإسباني، بالمصري محمد صلاح جناح أثناء الاجازة التي يقضيها كل منهما في إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

ونشرت حياة أبيدال زوجة مسئول نادي برشلونة صورة لها مع محمد صلاح أثناء التواجد في دبي، وذلك خلال الاجازة التي حصل عليها لاعب برشلونة السابق بعد ختام موسم الانتقالات الصيفية.

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ولم ينجح برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية في إبرام أهم هدف للفريق وهو دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان.

ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قام بالإشارة إليه، وعلقت على الصورة قائلة: "بالطبع أنا جزائرية، وبالطبع أقدر رياض محرز، لكن في هذه الصورة أخ أخر."

وتوجه محمد صلاح إلى دبي خلال فترة التوقف الدولي الجارية لعدم وجود مباريات دولية لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

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