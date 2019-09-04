محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
إلتقى إريك أبيدال المدير لنادي برشلونة الإسباني، بالمصري محمد صلاح جناح ليفربول أثناء الاجازة التي يقضيها كل منهما في إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
ونشرت حياة أبيدال زوجة مسئول نادي برشلونة صورة لها مع محمد صلاح أثناء التواجد في دبي، وذلك خلال الاجازة التي حصل عليها لاعب برشلونة السابق بعد ختام موسم الانتقالات الصيفية.
ولم ينجح برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية في إبرام أهم هدف للفريق وهو نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان.
ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قام بالإشارة إليه، وعلقت على الصورة قائلة: "بالطبع أنا جزائرية، وبالطبع أقدر رياض محرز، لكن في هذه الصورة أخ أخر."
وتوجه محمد صلاح إلى دبي خلال فترة التوقف الدولي الجارية لعدم وجود مباريات دولية لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يلتقي بمسئول برشلونة برشلونة في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.