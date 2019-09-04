الخطيب يحضر مران الأهلي.. وهدف "عالمي" لأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني الجديد رينيه فايلر.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن فايلر حرص قبل بداية المران على الاجتماع بالجهاز المعاون بالكامل، ثم القى محاضرة فنية للاعبين وبعد ذلك بدأت الفقرة البدنية.

وقام فايلر باعطاء عدد من التعليمات والتدريبات فيما يخص الشق الهجومي، بجانب تعليمات خاصة لمجدي أفشة ووليد سليمان ومحمود متولي وحسين الشحات وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعربي بدر.

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ولم يقم فايلر بالاستعانة بحراس الأهلي في التدريبات الخاصة، واكتفى بالاستعانة بأحمد طارق، بينما انخرط الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في تدريبات مكثقة مع مدرب الحراس الجديد.

وشهدت التقسيمة الختامية تسجيل محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب النادي الأهلي هدفا استثنائيا "لوب من منتصف الملعب"، لينال اشادة الجميع داخل وخارج الملعب.

ووفقا لمراسل "الخليج 365" من المقرر أن يلعب الأهلي مباراة ودية يوم الجمعة المقبل مع فريق المنيا.