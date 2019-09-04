مدرب حراس الأهلي يتحدث عن كواليس الانضمام لجهاز فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث ميشيل ايناكون مدرب حراس الأهلي الجديد، عن كيفية انضمامه للجهاز الفني للمدرب الجديد رينيه فايلر، وانطباعه عن العمل في مصر، إضافة إلى رأية في حراس مرمى الفريق.

بدأ ميشيل ايناكون حديثه لصحيفة "والفوت" البلجيكية، بكشف الطريقة التي تعرف من خلالها على المدير الفني للأهلي: "إنها قصة جنونية، خلال المباريات بين شارلروا، وأندرلخت من خلال الحديث بالألمانية تعارفت على رينيه فايلر، ومساعده دافيد سيسا، وبعدها ظللت على تواصل معه."

وتابع: "لقد قال لي أنه إذا حصل رينيه على فريق جديد، سوف يبدأ في التواصل معي، حيث أنه لم يعد يمتلك مدرب حراس مرمى، بعدما استمر ماكس دي يونج في أندرلخت بعد رحيل فايلر، ولم أفكر في الأمر مجددًا، لكن صباح السبت دافيد اتصل بي، وقال لقد وقع، فقلت له أين؟ الأهلي، وبعدها بدأت في البحث، ثم استمر كل شيء بسرعة كبيرة."

وانتقل للحديث عن الأهلي: "لقد شاهدت كيف أن الأهلي كبير، النادي الأكثر تتويجًا في أفريقيا، إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، لقد أرسلت صورت جواز السفر، وخلال يوم حصلت على التذكرة.. لقد اشتريت أكبر حقيبة ممكنة للسفر سريعًا، ولا أعلم متى يمكن أن أعود لبلجيكا، كل شيء مضى سريعًا، والجدول مزدحم للغاية، وحاليًا أقيم في فندق لكن أبحث عن شقة."

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وتحدث عن تركه نادي توبيز الناشط بدوري الدرجة الثالثة البلجيكي بعد أيام قليلة من بداية تدريبه: "لقد كان هناك شرط جزائي في العقد، والأمر كان واضحًا بأنني استطيع الرحيل إذا حصلت على عرض من أحد الأندية الكبرى، عملي مع الفريق كان بهدف الاستمرار في الملاعب ولم أغلق الباب في وجه أحد، ومن الواضح أن بطل مصر تجربة أكبر."

وأضاف: "إنه عالم أخر، هناك فردين في خدمتي لجلب زجاجات المياه، وأدوات التدريب، وستاد يتسع لـ70 ألف مشجع، وعقب المران هناك من يطلب إلتقاط الصور، وباعتباري مدرب لحراس المرمى لم أشهد تجربة كهذه في حياتي."

ثم انتقل للحديث عن البداية، وأول مباراة سيخوضها مع الأهلي: "أول لقاء يوم الجمعة في غينيا الاستوائية، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، رحلة طيران لمدة 11 ساعة، وهناك توقف في إثيوبيا، ستكون فرصة انسانية جيدة، لاكتشاف كرة قدم جديدة، وأناس جدد."

وتحدث عن مستوى حراس الأهلي: "المستوى هنا جيد، لدي حارس مرمى المنتخب الوطني، والحارس الثاني، والطموحات مرتفعة، وعقدنا مع النادي يمتد لعام، قابل للتجديد إذا تمكنا من الفوز باللقب، والهدف أيضًا التتويج بدوري أبطال أفريقيا."