قام مسؤولو نادي الزمالك بالتحقيق مع التونسي حمدي النقاز الظهير اللأيمن للفريق خلال الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التي صدرت من اللاعب تجاه مجلس الإدارة بسبب تأخر صرف مستحقاته لدى النادي في الفترة الماضية. وعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي جلسة مع اللاعب للاستماع لأقواله في الواقعة وواجه الظهير الأيمن بالتسجيلات التي انتشرت له ولزوجته في الساعات القليلة الماضية. وأكد النقاز في الجلسة أنه كان يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة وهذا أمر طبيعي لأنه يلعب في صفوف الزمالك ومن حقه الحصول على مستحقاته بصورة منتظمة. وفي نفس الوقت أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي قرر توقيع عقوبة مادية على اللاعب بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب وزوجته لوسائل الإعلام ضد النادي في الفترة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحقق مع حمدي النقاز ومرتضى منصور يغرمه ماليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.