الجمعة.. أول إختبار للسويسري فايلر مع الأهلي أمام المنيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، مواجهة فريق نادي المنيا يوم الجمعة المقبلة وذلك على ملعب التتش بالجزيرة.

واتفق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مع مسئولي نادي المنيا على إقامة لقاء ودي بين الفريقين بناء على رغبات فايلر الذي طلب تجهيز مباراتين وديتين قبل لقاء بطل غينيا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ٣٢ من دورى أبطال أفريقيا فى ١٤ من الشهر الجارى علي ان يسافر الفريق إلي غينيا قبل اللقاء بثلاثة أيام.