مران الأهلي| حضور الخطيب.. محاضرة للاعبين.. جلسة ثنائية بين فايلر وقمصان

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، لأول مرة بعد التعاقد مع السويسري فايلر وذلك من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفنى والحديث معهم حول أهمية الفترة المقبلة.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة قصيرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الجماعي من أجل منحهم بعض التعليمات الفنية والخططية لتنفيذها في مران اليوم استعدادا لانطلاق فعاليات الموسم الجديد.

وانفرد فايلر بعد جلسته مع اللاعبين، بالمدرب المساعد المصري سامي قمصان وذلك من أجل الحصول على بعض المعلومات الخاصة باللاعبين.

ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ٣٢ من دورى أبطال أفريقيا فى ١٤ من الشهر الجارى علي ان يسافر الفريق إلي غينيا قبل اللقاء بثلاثة أيام.