الإسماعيلي يتغلب على المعادي برباعية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في التغلب على نظيره المعادى أحد أندية المظاليم بأربعة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاةأهلى بنى غازى الليبى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وسجل محمد حمدى ذكى هدفين مدبولي هدف وخليل نيمار هدف، بينما سجل المعادى هدف من ركلةجزاء.
وظهرت ملامح الجدية والإصرار على المدير الفنى الصربى ميودراج يسيتش الذى ظل واقفا على الخطوط لمنح اللاعبين التعليمات وتحفيزهم على التألق وإصلاح الأخطاء.
وحرص المدرب الصربى على إشراك كافة عناصر الفريق من أجل الحكم على قدراتهم والوقوف على إمكانياتهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
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