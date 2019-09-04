الأهلي يخوض ودية أمام المنيا

استقر فريق الأهلي على خوض مباراة ودية ضد المنيا بعد غدٍ الجمعة في أول تجربة تحت قيادة مدربه السويسري الجديد رينيه فايلر. تجربة تحت قيادة مدربه السويسري الجديد رينيه فايلر. ويستعد الأهلي لخوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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