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المقاولون يفوز على سيراميكا بثنائية وديًا

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فاز فريق المقاولون العرب لكرة القدم مواليد 99، على نظيره سيراميكا بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن استعدادت الذئاب لبطولة الجمهورية في الموسم الجديد.

وأحرز شحته يوسف هدفي المقاولون في اللقاء، وحضر محمد رضوان المباراة، لمتابعة استعدادات الفريق لضربة البداية في دوري الجمهورية منتصف الشهر الجاري.

ويقود الجهاز الفني للمقاولون العرب كل من مجدى مصطفى مدير فني، وأحمد كمونة

مدرب عام وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس المرمى وهانى عدلي إداريا، وأحمد حسام، أخصائي علاج طبيعي وكريم مجدى أخصائي أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالنادي وعبدالفتاح صالح المدير الاداري للقطاع والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف العام علي الكرة.

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