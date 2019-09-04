محمود الخطيب يحضر مران الأهلي اليوم

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران فريقه اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش. ويستعد الأهلي لخوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. وحفز الخطيب لاعبي الفريق الأحمر لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا كما رحب بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق.

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