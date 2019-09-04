المقاولون يفوز على الإنتاج الحربي وديًا

فاز فريق المقاولون العرب لكرة القدم مواليد 2005، على نظيره الإنتاج الحربى بثلاثية أهداف دون رد، في إطار المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادا لدوري منطقة القاهرة في الموسم الجديد. القاهرة في الموسم الجديد. أحرز أهداف المقاولون أدهم نبيل وأحمد مدحت الفهد ومهند محمد وحضر محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، يقود جهاز فنى المقاولون سعيد سعد مدير فنى ورامى سعيد مدرب عام وأحمد الشحات مدرب حراس مرمى وعبدالغنى حسين إداريا ومحمد حسام أخصائي علاج طبيعى وأحمد طنطاوى أخصائي أحمال وعبدالفتاح صالح المدير الإداري للقطاع. يقود جهاز فنى المقاولون سعيد سعد مدير فنى ورامى سعيد مدرب عام وأحمد الشحات مدرب حراس مرمى وعبدالغنى حسين إداريا ومحمد حسام أخصائي علاج طبيعى وأحمد طنطاوى أخصائي أحمال وعبدالفتاح صالح المدير الإداري للقطاع.

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