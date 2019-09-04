فقرة للتدريب على الكرات العرضية في مران الأهلي

خصص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في مران الفريق الذي أقيم، عصر اليوم، على ملعب التتش؛ للتدرّب على الكرات العرضية، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران اليوم بمحاضرة نظرية من المدير

الفني، ثم خاض الفريق فقرة بدنية، أعقبها بداية المران الفني والخططي للفريق من خلال فقرة للكرات العرضية.

وحرص فايلر، على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ونقل بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها، وركز

المدير الفني على التحرك والانتشار داخل منطقة الجزاء وكيفية الاستفادة من الكرات العرضية.

وكثّف الجهاز الفني من تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية، وخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين اثنين لتجهيز جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.