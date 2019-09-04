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تأجيل مباراة ليفربول مع ويستهام للمشاركة في كأس العالم للأندية

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أعلن نادي الإنجليزي اليوم الأربعاء عن تأجيل مباراته مع ويستهام يونايتد والتي كان من المقرر إقامتها السبت 21 ديسمبر المقبل خلال منافسات .

وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية في نفس الوقت.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر أواخر العام الجاري، خلال

الفترة من 11 إلي 21 ديسمبر وسيشهد اللقاء مشاركة ليفربول في الدور نصف النهائي والذي حدد يوم 18 ديسمبر.

ويتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة عقب خوضه 4 منافسات فاز بهم جميعا.

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