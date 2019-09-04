وزير الرياضة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الألعاب المائية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات اليوم الثاني من المهرجان الأول للألعاب المائية تحت شعار "التحدى والمغامرة" والتي تنفذه وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وذلك خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 3/9 إلى الخميس الموافق 5/9 الجاري.

يهدف المهرجان إلى تحفيز المواطنين لممارسة الرياضة بكافة صورها وإبراز أهميتها فى حياة الفرد.

تضمن المهرجان ألعاب التجديف، شد الحبل بالمراكب، الشراع، مسابقات ترويحية، ويند سيرف، كياك وكانون، نايل بايك، العاب تلي ماتش مائية، كرة طائرة مائية.

شارك فى فعاليات اليوم الاول ١٥٠ مشارك وستتم

باقى الفعاليات بواقع ١٠٠ مشارك كل يوم من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً من نادى الكشافة البحرية، الاندية، المدارس، والمشروع القومي للأيتام.

الجدير بالذكر ان المهرجان يهدف إلى توسيع دائرة الممارسة الرياضية للألعاب المائية و توسيع قاعدة الممارسين من الجنسين بمختلف الاعمار بجانب ابراز دور وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ الانشطة الرياضية بصفة عامة فى الملاعب وعلى ضفاف النيل بصفة خاصة.