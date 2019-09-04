وزير الرياضة يبحث استعدادات اتحاد الكاراتيه لأولمبياد طوكيو 2020

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، مع محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية؛ لبحث الاستعدادات الخاصة بمشاركة لعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح وزير الشباب والرياضة -في بداية اللقاء- أهمية برنامج "الرعاية" الذى تتبناه الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنها شركة روابط الرياضية بموجب توقيع بروتوكولات تعاون

مشتركة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ لتوفير الدعم المطلوب للاعبين، وتأهيلهم لمختلف البطولات الرياضية استناداً على الجانب العلمى في التدريب والرعاية، مع توفير أفضل الكفاءات من المدربين ومتخصصي اللياقة البدنية وطبيب تغذية ومعد نفسي، وكل ما يلزم من متطلبات لتحقيق النجاح والانجازات.

وطالب الوزير من مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه بالإعداد الجيد لأولمبياد

طوكيو 2020، والعمل على عودة الكاراتيه للمنافسة بقوة على المستوى العالمى تمهيداً لتحقيق النتائج المتوقعة من اللعبة في أولمبياد طوكيو، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بأفضل المدربين، وتشكيل جهاز فنى قوى لتدريب اللاعبين، مؤكداً دعم ومساندة الوزارة للاتحاد في تنفيذ برامجه وخططه في ضوء توفير كل مقومات النجاح استعداداً للبطولات القادمة.

وتوقع الدكتور أشرف صبحي أن تكون لعبة الكاراتيه واحدة من اللعبات التي ستحقق فيها مصر العديد من الميداليات الأوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، متمنياً مزيد من التقدم والإنجازات للعبة في مختلف البطولات.