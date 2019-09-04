هل يُخطط ليفربول فعلا للتخلص من صلاح ؟

تُواصل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي اهتمامها المُتزايد بخدمات النجم الإنجليزي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو، وذلك بهدف ضمه في الموسم المُقبل.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية في الآونة الأخيرة موضوع اهتمام إدارة الريدز بخدمات اللاعب الإنجليزي المتألق بألوان “أسود فيستفاليا”، وهو ما يؤكد فرضية استعداد الفريق الإنجليزي للاستفادة من بيع “فخر العرب” المصري مُحمد صلاح في الميركاتو الصيفي 2020.

وطفى موضوع المشاكل وسوء التفاهم بين كُل من مُحمد صلاح والسينغالي ساديو ماني على السطح في الأسبوع الماضي، إذ ناقشت وسائل الإعلام الموضوع على محمل الجد، مؤكدين ضرورة إيجاد حل من طرف المُدرب الألماني يورجن كلوب لإحتواء المشكل، وإلا سيكون مُجبرا على التخلي عن أحدهما في الصيف المُقبل.

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ويُعتبر جادون سانشو من بين أفضل المواهب الكروية في العالم، وهو ما يجعل كبار أندية إنجلترا تتسابق لخطب وده وإعادته إلى البريمرليغ.

وتُشير التقارير إلى أن قيمة انتقال النجم جادون سانشو من نادي بوروسيا دورتموند لن تقل عن 100 مليون يورو في الصيف المُقبل.