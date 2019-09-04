سواريز يكشف حقائق جديدة في قضية نيمار

أكد المهاجم الأورغوياني لنادي برشلونة الإسباني، لويس سواريز، أن رفيقهم البرازيلي السابق نيمار جُونيور حاول جاهدا العودة إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري، دون أن يتمكن من ذلك.

وصرح سواريز في حوار مع قناة “فوكس سبورتس” قائلا :” لقد حاول نيمار جاهدا العودة إلى برشلونة في الميركاتو”.

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وأضاف :” صحيح اننا نتحدث معه انا وميسي، حاليا الحديث هادئ، ليس كما كان عليه الوضع عندما كان معنا”.

وأنهى حديثه قائلا :” لقد تحدثنا معه أنا و”ليو” قبل أن يرحل عن النادي ..قُلنا له أن كل شيء يُريد تحقيقه سيكون أسهل وأفضل في برشلونة .. لكن هو قرر الأفضل بالنسبة له حينها”.