اخبار الرياضه

سواريز يكشف حقائق جديدة في قضية نيمار

0 نشر
يوسف الشافعي 0 تبليغ

Advertisements

أكد المهاجم الأورغوياني لنادي الإسباني، لويس سواريز، أن رفيقهم البرازيلي السابق جُونيور حاول جاهدا العودة إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري، دون أن يتمكن من ذلك.

وصرح سواريز في حوار مع قناة “فوكس سبورتس” قائلا :” لقد حاول نيمار جاهدا العودة إلى برشلونة في الميركاتو”.

 

Advertisements

وأضاف :” صحيح اننا نتحدث معه انا وميسي، حاليا الحديث هادئ، ليس كما كان عليه الوضع عندما كان معنا”.

وأنهى حديثه قائلا :” لقد تحدثنا معه أنا و”ليو” قبل أن يرحل عن النادي ..قُلنا له أن كل شيء يُريد تحقيقه سيكون أسهل وأفضل في برشلونة .. لكن هو قرر الأفضل بالنسبة له حينها”.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سواريز يكشف حقائق جديدة في قضية نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا